जब सड़क पर हुआ नंदी संग्राम, आधे घंटे तक रुक गया ट्रैफिक, देखिए वीडियो - BULL FIGHT IN KORBA
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2025 at 11:07 AM IST
कोरबा: ऊर्जाधानी कोरबा के मेन रोड पर दो सांडों के बीच फाइट देखने को मिली. अब घंटाघर मेन रोड पर दो सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है. पहले दोनों सांड सड़क पर खड़े थे, फिर अचानक लड़ने लगे. लोगों को लगा कि थोड़ी देर में वह शांत हो जाएंगे. लेकिन दोनों सांड बीच सड़क एक-दूसरे पर हमला करने लगे.
सड़क पर रुक गया ट्रैफिक: दोनों सांडों की यह कुश्ती करीब आधे घंटे तक चली. इस घटना के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी. यातायात प्रभावित हुआ, चार पहिया वाहन एक के बाद एक लाइन में खड़े रहे. बाइक सवार भी रुक गए. कई बाइक सवार जान जोखिम में डालकर आगे निकल रहे थे.लड़ते समय दोनों सांड सड़क किनारे पार्क कई वाहनों से टकरा गए. वाहन एक के बाद एक गिरते नजर आए.
सांडों को भगाने की कोशिश रही नाकाम: यह लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चलती रही. स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सैल सांड आपस में लड़ते रहे. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि घंटाघर और आसपास के इलाकों में अक्सर सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा देखा जाता है. इससे कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं. यह स्थिति तब है, जब छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में सड़क पर बैठे मवेशियों की समस्या के लिए सरकार को फटकार भी लगाई थी. इसके बाद भी कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा.
सांडों की लड़ाई से लोगों में दिखा डर: सांडों की लड़ाई से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया. इस दौरान बड़ी घटना का डर लोगों में साफ दिखाई दे रहा था. हाट बाजार और सड़क किनारे सार्वजनिक जगह पर अक्सर मवेशियों का जमावड़ा रहता है. यह शहर का सबसे पॉश और व्यस्ततम इलाका है. कुछ समय पहले मुड़ापार क्षेत्र के बाजार में सांड के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो चुकी है.