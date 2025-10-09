'यूपी में 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी'; कार्यकर्ता बोले- '2029 में मायावती बनेंगी देश की पीएम' - BSP RALLY LUCKNOW

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 5:39 PM IST

लखनऊ : बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर गुरुवार को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया. देश के विभिन्न राज्यों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मुखिया मायावती का भाषण सुना. भाषण खत्म होने के बाद युवा और बुजुर्ग सभी जोश से भरे हुए नजर आए. 'ईटीवी भारत' ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की. क्या यूपी में फिर से बसपा की सरकार बन पाएगी? जैसे तमाम सवालों के जवाब कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग तरह से दिए. उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनकर रहेगी और 2029 में मायावती देश की पीएम बनेंगी. 

