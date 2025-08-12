जम्मू-कश्मीर में 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले और आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार को बांदीपोरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन किया. इस रेस का मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था. राजस्थान के अनूपगढ़ में भी सीमा सुरक्षा बल की 23वीं बटालियन ने भी 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत बाइक और साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया. बीएसएफ के जवान लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर शहर में घूमे. जैसलमेर में भी कुछ इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. शहर के उत्तरी सेक्टर मुख्यालय के बीएसएफ कर्मियों ने शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया.