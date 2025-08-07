स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है. सीमा सुरक्षा बल के जवान बंदूकों के साथ और दुश्मन की हरकतों पर पैनी नज़र गड़ाए नावों से चिनाब नदी में गश्त कर रहे हैं. बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी घुसपैठ की कोशिश या सीमा पार से किसी भी खतरे को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं. मानसून के मौसम में चिनाब नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, बीएसएफ पूरी सतर्कता के साथ देश की रक्षा का अपना फर्ज निभा रहा है. इस साल का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो गया है. पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सात मई की रात को भारतीय सेना और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार आतंकवादी शिविरों और पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया था.