अनूपगढ़ में BSF के जवानों ने निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति का जोश चरम पर - TRICOLOR RALLY OF BSF IN ANUPGARH
Published : August 12, 2025 at 10:47 AM IST
अनूपगढ़: जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 23वीं वाहिनी ने मंगलवार को "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत एक भव्य बाइक और साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रबल करना और आजादी के महत्व का संदेश आमजन तक पहुंचाना रहा. रैली की शुरुआत बीएसएफ मुख्यालय से द्वितीय कमान अधिकारी बीरबल सिंह के नेतृत्व में हुई. जवान तिरंगे के साथ बाइकों और साइकिल पर सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे. रैली का मार्ग भारतमाला एनएच-911, शहीद उधम सिंह चौक और अंबेडकर सर्किल से होकर निकला. पूरे रास्ते पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद रहे, जिन्होंने तालियों और नारों से जवानों का उत्साह बढ़ाया. द्वितीय कमान अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि यह रैली "आजादी का अमृत महोत्सव" का हिस्सा है, जो देश प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देती है. उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आजादी, बलिदान और एकता का प्रतीक है, और हर नागरिक को इसके सम्मान का संकल्प लेना चाहिए.