हर वक्त चौकन्ने रहते हैं BSF जवान, सीमाओं की निगहबानी में उस्ताद है देश की पहली रक्षा पंक्ति - INDEPENDENCE DAY 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 12, 2025 at 1:40 PM IST

1 Min Read

पंजाब के वाघा-अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवान हर वक्त मुस्तैद और सतर्क रहते हैं. बीएसएफ देश की पहली रक्षा पंक्ति है. लिहाजा वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं. वाघा-अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं. उन्हें निशानेबाजी और फौरन कार्रवाई करने जैसा कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है. इनकी बदौलत वे बखूबी सीमा पार के खतरों को नेस्तनाबूद करते हैं. स्वतंत्रता दिवस से पहले, फिजां में देशभक्ति की भावना भरी होती है. जवान भी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहते हैं. वे बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देशभक्ति की भावना पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो गई है. बीएसएफ अधिकारियों बताते हैं कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा. कुछ जवानों को अफसोस होता है कि वो आजादी का जश्न उन लोगों के साथ नहीं मना पाते, जिनकी रक्षा करते हैं. सीमा का निगहबानी का कर्तव्य आड़े आ जाता है. अटूट समर्पण के साथ बीएसएफ के जवान दिन-रात, हर मौसम में साहस और अनुशासन के साथ हमारी सीमाओं के एक-एक इंच की रक्षा करते हैं. इसी की बदौलत देशवासी चौबीसों घंटे चैन की जिंदगी जी पाते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

स्वतंत्रता दिवस 2025स्वतंत्रता दिवस 2025 पर बीएसएफ जवानBSF JAWAN ON INDEPENDENCE DAY 2025बीएसएफ जवानINDEPENDENCE DAY 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

BSF organises tricolour rallies

स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF ने निकाली तिरंगा रैलियां, देखें वीडियो

August 12, 2025 at 2:46 PM IST
पेन की खास गणेश मूर्तियां अपनी बारीकी और भावपूर्णता के लिए जानी जाती हैं

महाराष्ट्र: 'पेन' की गणेश मूर्तियां होती हैं खास, दुनिया भर में मशहूर मूर्तियों को मिल चुका है जीआई टैग

August 11, 2025 at 2:23 PM IST
CHENNAI FOUNDATION DAY ON 22 AUGUST

जायकेदार पकवानों का शहर है चेन्नई, स्थापना दिवस पर पकवानों की तैयारियां जोरों पर

August 11, 2025 at 12:21 PM IST
Andhra Pradesh Irukkam Island

आंध्र प्रदेश का यह टापू सैलानियों को खूब भाता है, लेकिन यहां रहने वाले बदहाल हैं

August 10, 2025 at 5:21 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.