मुंबई के एक मामूली वेंडर ने अब तक बचाई 300 लोगों की जान, नाजिम शेख कर रहे नौकरी की तलाश - BREAD SELLER NAZIM SHEIKH
Published : September 16, 2025 at 2:31 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 3:47 PM IST
ये कहानी नाजिम शेख की है, जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर के पानी में लंबी छलांगकर डूबते हुए लोगों को बचाते हैं. नाजिम शेख अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं. नाजिम एक मामूली वेंडर हैं, जो अपनी साइकिल पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास ब्रेड और अंडे बेचते हैं. वो अच्छे तैराक हैं और अपने हुनर का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बचाने में करते हैं. नाजिम अपने साथ एक रस्सी भी रखते हैं, जिसकी मदद से लोगों की जान बचाते हैं. नाजिम शेख अपने बच्चों और परिवार के साथ मुंबई के कोलाबा की स्लम बस्ती में रहते हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं. इसके बदले उन्हें किसी से कुछ नहीं मिलता है.