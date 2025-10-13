Watch; IIT कानपुर में कल्चरल फेस्ट, धूम मचा ले...क्रेजी किया रे... पर सुनिधि ने जमकर झुमाया - SUNIDHI CHAUHAN PERFORMED IIT
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 10:53 AM IST
कानपुर: IIT कानपुर में रविवार को अंतराग्नि इवेंट के दौरान बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान ने अपने गीतों से माहौल बना दिया. जैसे ही उन्होंने धूम मचा ले, मचा ले धूम...धूम-धूम-धूम गानें गाना शुरू किया तो छात्र-छात्राएं झूम उठे. गायिका की प्रस्तुति ने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया. वहीं, इससे पहले आईआईटियन को जानकारी मिली कि बालीवुड गायिक सुनिधि चौहान IIT कानपुर आ रही हैं तो शाम से ही पूरा मैदान छात्रों व दर्शकों से भर चुका था. रात करीब आठ बजे सुनिधि मंच पर आई तो उनको देखते ही आईआईटियन झूम उठे. सुनिधि चौहान ने माय देसी गर्ल...,तेरा इश्क मेरा फितूर है...समेत कई गाने गाए. छात्र-छात्राओं ने कहा कि अंतराग्नि ही एक ऐसा इवेंट है, जिसमें वह सभी आयोजनों का पूरा लुत्फ उठाते हैं. यहां उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता.