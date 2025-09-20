पिता 16 घंटे बाद जिंदा बचे पर नहीं बच सकी मां-बच्चों की जान, आखिरी सांस तक मां के सीने से चिपके रहे जुड़वां भाई - BODIES OF TWINS FOUND
चमोली के नंदानगर इलाके में मंगलवार को आई आपदा ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। बादल फटने से कई घर, सड़कें और पुल बह गए. आपदा के बाद रेस्क्यू टीमें दिन-रात रेस्क्यू के काम में जुटी है। यहां मलबे की हर ईंट के पीछे एक जिंदगी की उम्मीद छिपी है। यहां हर सेकेंड कीमती है। जवान उन्हीं उम्मीदों को जिंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हैं. आपदा के 16 घंटे बाद कुंवर सिंह नामक शख्स को जिंदा बचाया गया, लेकिन जब उनकी पत्नी कांता देवी और उनके दो जुड़वा बेटों विशाल और विकास का शव निकला तो गांव में मातम पसर गया। कांता देवी 10 साल के अपने जुड़वा बच्चों को सीने से कसकर लगाए हुए मलबे में दबी हुईं थी.. लेकिन तीनों की जान जा चुकी थी. उस दर्दनाक तस्वीर को देखकर पूरा गांव रो पड़ा।