भिलाई में सामूहिक रूप से सुना गया 'मन की बात' प्रोग्राम, सांसद विजय बघेल भी रहे मौजूद - MANN KI BAAT MP VIJAY BAGHEL

thumbnail

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2025 at 8:22 PM IST

1 Min Read

दुर्ग: भिलाई के सेक्टर-6 स्थित अग्रसेन भवन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 125वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना गया. इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक मुद्दों और नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए.

सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन को मन की बात कार्यक्रम की खास बात की जानकारी दी. कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संवाद देशवासियों को नई दिशा देने वाला है. इस एपिसोड में विशेष रूप से उन खिलाड़ियों की चर्चा की गई, जिन्होंने खेल की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद कठिन परिश्रम और संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. प्रधानमंत्री ने ओडिशा के 2 ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सफलता की कहानी साझा की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद खेल जगत में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं. साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रहे हैं.

