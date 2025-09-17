प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. रेत मूर्तिकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें रेत कलाकृति के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. सुदर्शन ने ओडिशा के पुरी के ब्लू बीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेत की आकर्षक मूर्ति बनाई. इसके साथ ही इस रेत पेंटिंग में 'पीएम मोदी के साथ भारत की उड़ान' संदेश लिखा है. इस रेत पेंटिंग में कमल के फूल को जगह दी गई. इससे रेत पेंटिंग और भी अधिक मनमोहक हो गया. प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में भारत पिछले दशक में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा. बुनियादी ढाँचा, डिजिटल बुनियादी ढाँचा, बेहतर स्वास्थ्य ढाँचा, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति इस रेत पेंटिंग में परिलक्षित होती है.