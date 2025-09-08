घुमारवीं में तीन गाड़ियों में जोरदार टक्कर, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे - BILASPUR ROAD ACCIDENT
Published : September 8, 2025 at 6:09 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. घुमारवीं में तेज रफ्तार कार ने पहले एक महिला, फिर एक अन्य व्यक्ति और कार को टक्कर मार दी. रोंगटे खड़े कर देनेवाले इस हादसे में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. इसके साथ ही तीन वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना मिलते ही थाना घुमारवीं की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि, "कांगड़ा के जयसिंहपुर के महाराज नगर गांव का रहने वाला कार चालक अजय कुमार बिलासपुर की ओर से आ रहा था. जैसे ही वह कार लेकर घुमारवीं बाजार स्थित एसबीआई बैंक के पास पहुंचा तो उसने कार से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद कर कार सबसे पहले सड़क किनारे खड़ी एक महिला से जा टकराई. इसके बाद कार ने मौके पर खड़ी एक स्विफ्ट और ऑल्टो कार को भी अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."