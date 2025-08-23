तेज रफ्तार टैंकर ने पिकअप को मारी टक्कर, टोल प्लाजा पर खड़ी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त - HIMACHAL ROAD ACCIDENT

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 1:33 PM IST

1 Min Read

बिलासपुर: चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर जिले के गरामोड़ा टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को चार गाड़ियां आपस में टकरा गई. हादसा इतना जोरदार था कि एक कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, बाकि तीन गाड़ियों को भी हादसे में खासा नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही की इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना उस समय घटी जब सभी गाड़ियां टोल प्लाजा पर लाइन में खड़ी थी. तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में आ रहे एक टैंकर ने सब्जी से भरी पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप आगे खड़ी इनोवा से जा टकराई और फिर इनोवा स्विफ्ट गाड़ी से भिड़ गई. हादसे में कार सवारों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है. टोल कर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभाला और ट्रैफिक को नियंत्रित किया. डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया, "पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी गाड़ियों को सड़क से हटवाया और यातायात सामान्य किया. प्रारंभिक जांच में टैंकर ड्राइवर की लापरवाही को मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है."

BILASPUR ROAD ACCIDENT4 VEHICLES COLLIDED AT FOULANEACCIDENT AT GARAMOD TOLL PLAZACHANDIGARH MANALI FOURLANE ACCIDENTHIMACHAL ROAD ACCIDENT

