हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंच गई है, उनमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं. मौके से मलबा हटाने के दौरान आज एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, ये बच्चा हादसे के बाद से लापता था. हादसा बरठीं के भल्लू में 7 अक्टूबर की शाम उस वक्त हुआ, जब यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई.. पूरी बस मलबे के नीचे दबकर चूर-चूर हो गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और आर्थिक सहायता का एलान किया है। वहीं, पीएम मोदी ने भी हादसे पर शोक जताया और मदद की घोषणा की।