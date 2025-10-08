बिलासपुर बस हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 16, केंद्र और राज्य सरकारों ने किया मुआवजे का एलान - BILASHPUR BUS ACCIDENT UPDAGE
Published : October 8, 2025 at 7:22 PM IST
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंच गई है, उनमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं. मौके से मलबा हटाने के दौरान आज एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, ये बच्चा हादसे के बाद से लापता था. हादसा बरठीं के भल्लू में 7 अक्टूबर की शाम उस वक्त हुआ, जब यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई.. पूरी बस मलबे के नीचे दबकर चूर-चूर हो गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और आर्थिक सहायता का एलान किया है। वहीं, पीएम मोदी ने भी हादसे पर शोक जताया और मदद की घोषणा की।