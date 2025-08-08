अमरोहा: मोहल्ला बटबाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जर्जर मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई. मलबे में एक बाइक सवार युवक दब गया. शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को मलबे से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं. हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक पुराने मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, इसी वक्त वहां से गुजर रहे बाइक सवार आरिफ मंसूरी मलबे में दब गए.