बस्तर में बाढ़ के बाद भी जोखिम में जान, पुल टूटा तो लकड़ियों और तार के सहारे चढ़ रहे बच्चे - FLOOD DAMAGED BRIDGE BASTAR

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2025 at 8:07 PM IST

बीजापुर: बस्तर में आई बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया है. कई पुल-पुलिए पानी में बह गए. इसका असर अब आम जनजीवन के साथ बच्चों की पढा़ई पर भी पड़ा है. कई इलाकों में मकानों के साथ पुल-पुलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. इसके चलते कई मार्ग पूरी तरह कट गए हैं. दर्जनों गांवों का आपस में संपर्क टूटा हुआ है. लोग सीढ़ी या लकड़ी और केबल तार की मदद से पुल चढ़ और उतर रहे हैं. लोगों के साथ ऐसा ही जोखिम स्कूली बच्चे भी उठा रहे हैं. बीजापुर-बारसूर-चित्रकोट सड़क पर माडर नाले से इस तरह का एक वीडियो भी सामने आया है.

माडर नाला पर बना वर्षों पुराना पुल का आधा हिस्सा बह गया. यहां रेका गांव से स्कूली बच्चे 2KM दूर रेकावाया स्थित प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं. स्कूल आने जाने के बीच यह माडर नाला पड़ता है. पुलिया टूटने पर गांव वालों ने जुगाड़ जमाते हुए बल्लियों के साथ केबल तार को खींच रखा है. इन्हीं के सहारे बड़े ही नहीं बच्चे भी चढ़ और उतर रहे हैं. यह जोखिम भरा है, बावजूद बच्चे स्कूल ऐसे ही जोखिम उठाकर जा रहे हैं.

