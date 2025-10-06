पटना: बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है. 243 सीटों के लिए चरणों में चुनाव संपन्न होगा. दो चरण में होगा चुनाव, पहला फेज 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. 14 नवंबर को रिजल्ट आयेगा. पहले चरण का नोमिनेशन 17 अक्टूबर और दूसरे के 20 अक्टूबर को होगा. स्क्रूटनी 18 और 21 अक्टूबर को किया जाएगा. नामांक वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर रखा गया है. चुनाव आयोग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारिका में सभी बूथ लेवल एजेंट की ट्रेनिंग करायी जाएगी. बिहार से इसकी शुरुआत की जाएगी. इसके बाद देश में कहीं भी चुनाव होंगे, वहां यह ट्रेनिंग करायी जाएगी. चुनाव में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग करायी जाएगी. यह पहली बार हो रही है.