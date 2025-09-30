पटना : नवरात्र का समय चल रहा है और आज महाअष्टमी है. पूरा देश मां दुर्गा के महागौरी रूप की आराधना कर रहा है, तो आज ईटीवी भारत भी नारी शक्ति को नमन कर रहा है. नारी शक्ति जो घर से लेकर समाज और राजनीति तक हर मोर्चे पर अपनी निर्णायक मौजूदगी दर्ज करा रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटर राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम हैं. ऐसे में आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार की राजनीति सच में नारी शक्ति को उसका हक दे रही है, या अभी भी यह केवल चुनावी वादों तक सीमित है. पटना में इलेक्शन एक्सप्रेस की खास कवरेज.