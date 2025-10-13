सुपौल के 5 सीटों पर किसकी सरकार, क्या कहती है जनता? देखें ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2025 at 3:10 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 4:00 PM IST

सुपौल: बिहार चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज है. ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज सुपौल जिले के 5 विधानसभा का लेखा-जोखा करेगा. इस जिले के सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है. 2020 के चुनाव में महागठबंधन यहां एक भी सीट नहीं जीत पायी. सभी 5 सीटों में सुपौल, त्रिवेणीगंज (सुरक्षित), छातापुर, पिपरा एवं निर्मली शामिल है. सुपौल एक ऐसा जिला है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. डॉ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मंत्री स्व. लहटन चौधरी, स्व. अनुपलाल यादव, स्व विनायक प्रसाद यादव के नाम जुड़े हैं. ऐसे में 2025 में जनता किसे चुनेगी, क्या फिर से एनडीए की सरकार आएगी या इसबार बदलाव होगा. जानिए क्या कहती है सुपौल की जनता?  

SUPAUL ASSEMBLY SEATबिहार चुनावसुपौल विधानसभाETV BHARAT ELECTION EXPRESS

