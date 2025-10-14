सहरसा के जिला परिषद ग्राउंड में ईटीवी की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है. आज सहरसा जिले की उपलब्धि और समस्या की बात होगी. दरअसल सहरसा जिला एनडीए का मजबूत गढ़ है. यहां पर चार विधानसभा क्षेत्र है. 2020 विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर एनडीए एवं 1 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी. ऐसे में हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं. जनता के सवालों का नेताओं से सीधा जवाब ले रहे हैं. ऐसे में जनता इसबार किस पर भरोसा करती है यह तो 14 नवंबर को ही पता चल जाएगा. हालांकि जिले में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है.