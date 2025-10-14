ETV Bharat / Videos

सहरसा की जनता के दिल में क्या है? देखें ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 3:02 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 3:49 PM IST

सहरसा के जिला परिषद ग्राउंड में ईटीवी की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है. आज सहरसा जिले की उपलब्धि और समस्या की बात होगी. दरअसल सहरसा जिला एनडीए का मजबूत गढ़ है. यहां पर चार विधानसभा क्षेत्र है. 2020 विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर एनडीए एवं 1 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई थी. ऐसे में हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं. जनता के सवालों का नेताओं से सीधा जवाब ले रहे हैं. ऐसे में जनता इसबार किस पर भरोसा करती है यह तो 14 नवंबर को ही पता चल जाएगा. हालांकि जिले में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है.

ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस
सहरसा में इलेक्शन एक्सप्रेस
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Bihar Team

