बिहार चुनाव में आज जानें पटना के विधानसभा क्षेत्रों का हाल, गांधी मैदान से LIVE - BIHAR ELECTION 2025
Published : September 25, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 4:27 PM IST
ईटीवी भारत का इलेक्शन एक्सप्रेस.. आपके शहर में.. गांव में.. आपके द्वार पर..
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ईटीवी भारत जनमानस की आवाज उठाने के लिए तैयार है. इसको लेकर ईटीवी भारत की तरफ से इलेक्शन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है. जो हर जिले, हर विधानसभा, हर पंचायत में जाकर वहां की आम समस्याओं को दिखायेगा. सुनेगा उनकी आवाज, जिनकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है. ये इलेक्शन एक्सप्रेस नेताओं का भी लेगा लेखा जोखा. विधायक जी ने क्या किया है काम? या देते रहे सिर्फ भाषण? उनकी इस बार जनता सुनेगी या कर देगी रिजेक्ट? इस बार जनता का क्या है मिजाज? मजबूर सरकार चुनेगी या मजबूत सरकार चुनेगी. आज हम आ पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान.