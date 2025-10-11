NDA के गढ़ मधुबनी में ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस, जानिए क्या कहती है जनता? - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 4:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मधुबनी: बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गयी है. इसी के साथ ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम मधुबनी पहुंच चुकी है. मधुबनी जिले के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती है, जिसमें  मधुबनी, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा शामिल है. इन 10 सीटों में 8 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. इन विधानसभा सीटों पर कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन को जीत मिलती रही है. ऐसे में इसबार का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है. मधुबनी पेंटिंग जैसी संस्कृति और मखाना जैसे सुपर फूड के कारण इस जिले की पहचान देश-दुनिया तक है. आईये जानते हैं इसबार जनता किसे ताज पहनाने वाली है?

Last Updated : October 11, 2025 at 4:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC OPINION OF MADHUBANIबिहार चुनावईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेसETV BHARAT ELECTION EXPRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.