NDA के गढ़ मधुबनी में ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस, जानिए क्या कहती है जनता? - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
Published : October 11, 2025 at 4:02 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 4:56 PM IST
मधुबनी: बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गयी है. इसी के साथ ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम मधुबनी पहुंच चुकी है. मधुबनी जिले के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती है, जिसमें मधुबनी, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा शामिल है. इन 10 सीटों में 8 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. इन विधानसभा सीटों पर कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन को जीत मिलती रही है. ऐसे में इसबार का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है. मधुबनी पेंटिंग जैसी संस्कृति और मखाना जैसे सुपर फूड के कारण इस जिले की पहचान देश-दुनिया तक है. आईये जानते हैं इसबार जनता किसे ताज पहनाने वाली है?