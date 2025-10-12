मधुबनी: बिहार चुनाव 2025 का तापमान मापने के लिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस झंझारपुर पहुंची. झंझारपुर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी है. इसके अंतरर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं. झंझारपुर, खजौली, बाबूबरही, राजनगर, फुलपरास, लौकहा शामिल हैं. 6 विधानसभा सीट में 5 पर एनडीए (JDU-BJP) का कब्जा है. मात्र एक सीट पर महागठबंधन (RJD) की जीत हुई थी. झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का इकलौता सीट लौकहा में राजद की जीत हुई थी. भारत भूषण मंडल ने जदयू के लक्ष्मेश्वर राय को हराया था. 2015 और 2020 के चुनाव का आंकलन करें तो इन सभी सीटों पर फेरबदल होते रहा है. ऐसे में इसबार किसकी सरकार बनेगी, यह जनता के ऊपर निर्भर है.