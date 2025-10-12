क्या कहती है झंझारपुर की जनता, इसबार NDA या महागठबंधन, देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 3:16 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मधुबनी: बिहार चुनाव 2025 का तापमान मापने के लिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस झंझारपुर पहुंची. झंझारपुर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी है. इसके अंतरर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं. झंझारपुर, खजौली, बाबूबरही, राजनगर, फुलपरास, लौकहा शामिल हैं. 6 विधानसभा सीट में 5 पर एनडीए (JDU-BJP) का कब्जा है. मात्र एक सीट पर महागठबंधन (RJD) की जीत हुई थी. झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का इकलौता सीट लौकहा में राजद की जीत हुई थी. भारत भूषण मंडल ने जदयू के लक्ष्मेश्वर राय को हराया था. 2015 और 2020 के चुनाव का आंकलन करें तो इन सभी सीटों पर फेरबदल होते रहा है. ऐसे में इसबार किसकी सरकार बनेगी, यह जनता के ऊपर निर्भर है.   

Last Updated : October 12, 2025 at 4:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JHANJHARPUR ASSEMBLY SEATझंझारपुर विधानसभाबिहार चुनाव 2025ETV BHARAT ELECTION EXPRESS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.