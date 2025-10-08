जहानाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान होते ही जनता अपना नेता चुनने के लिए तैयार है. इसबार किसकी सरकार बनेगी? इसपर चर्चाओं का बाजार गर्म है. जनता की राय और सियासी गर्मी को मापने के लिए इटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार के जहानाबाद पहुंची. राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहां के तीन विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. 2020 में जहानाबाद विधानसभा सीट पर राजद के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदामा राय की जीत हुई थी, घोसी सीट पर लेफ्ट का परचम लहराया था. मखदुमपुर में राजद का कब्जा है. सतीश कुमार ने हम पार्टी के देवेंद्र मांझी को मात दी थी. इसबार परिवर्तन की लहर दौड़ रही है. आइये जानते हैं कि जहानाबाद की जनता किसे समर्थन देने वाली है और किसे सत्ता से बाहर करेगी.