ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज हाजीपुर जिले पहुंची है. हाजीपुर जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं और दोनों ही गठबंधन के पास चार-चार सीटें हैं. हाजीपुर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की धरती है. भगवान महावीर और बुद्ध का जुड़ाव हाजीपुर की धरती से रहा है. भौगोलिक दृष्टिकोण से हाजीपुर गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर बसा है. राजनीतिक दृष्टिकोण से हाजीपुर जिले का अपना महत्व है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और तेज प्रताप यादव का जुड़ाव किसी न किसी रूप में हाजीपुर से है. एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच हाजीपुर में कांटे का मुकाबला होता है. दो विधानसभा क्षेत्र राघोपुर और महुआ ऐसे हैं जो यादव बहुल माना जाता है. इन विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक वोटर यादव जाति के माने जाते हैं. तेजस्वी यादव राघोपुर से दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और तीसरी बार मैदान में रहेंगे. महुआ विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट को चुना है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में जनता की क्या राय है, 5 साल बाद जनता के पास हिसाब लेने का मौका है. हम उन्हीं की राय जान रहे हैं. नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं.