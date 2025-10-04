परिवर्तन या समर्थन.. क्या चाहती है गया की जनता? देखें ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - BIHAR ELECTION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 4, 2025 at 3:52 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 4:48 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ईटीवी भारत की महाकवरेज जारी है. ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' अब गया पहुंच गई है, जहां की जनता से की हम नब्ज टटोलने में जुटे हैं. हमारी टीम गयाजी टाउन के गांधी मैदान के गांधी मंडपम में मौजूद हैं और जनता और नेता के दिलोदिमाग में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं. यहां के क्या समीकरण हैं, पिछले साल किसे सफलता मिली, विकास के काम कितने हुए, इन तमाम मुद्दों पर जनता और जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं. गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं. इसमें गया शहर, टिकारी, अतरी, बाराचट्टी, शेरघाटी, वजीरगंज, बेलागंज, बोधगया, इमामगंज, गरुआ शामिल है. 2020 में एनडीए और महागठबंधन 50-50 पर था. इसबार जनसुराज भी शामिल है. ऐसे में इसबार की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है.