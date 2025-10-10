क्या कहती है दरभंगा की जनता? देखें ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव - BIHAR ELECTION 2025
दरभंगा: बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मी बढ़ने लगी है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम दरभंगा का तापमान मापने के लिए पहुंच चुकी है. एनडीए के गढ़ वाले इस क्षेत्र में जनता की क्या राय है, क्या फिर से एनडीए का राज होगा या बदलाव होगा, इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम जनता और नेताओं से बातचीत करेगी. दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 9 सीट एनडीए और मात्र एक सीट महागठबंधन के पास है. दरभंगा प्रमंडल के तीन जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की 30 विधानसभा सीटों में से 22 पर एनडीए और आठ पर महागठबंधन का कब्जा है.