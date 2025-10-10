क्या कहती है दरभंगा की जनता? देखें ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव - BIHAR ELECTION 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 4:01 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मी बढ़ने लगी है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम दरभंगा का तापमान मापने के लिए पहुंच चुकी है. एनडीए के गढ़ वाले इस क्षेत्र में जनता की क्या राय है, क्या फिर से एनडीए का राज होगा या बदलाव होगा, इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम जनता और नेताओं से बातचीत करेगी. दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 9 सीट एनडीए और मात्र एक सीट महागठबंधन के पास है. दरभंगा प्रमंडल के तीन जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की 30 विधानसभा सीटों में से 22 पर एनडीए और आठ पर महागठबंधन का कब्जा है.

Last Updated : October 10, 2025 at 4:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV BHARAT ELECTION EXPRESSबिहार चुनाव 2025दरभंगा की जनताBIHAR ELECTION 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.