बिहार चुनाव में आज जानें छपरा के विधानसभा क्षेत्रों का हाल, ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
Published : September 29, 2025 at 3:01 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 3:53 PM IST
सारण : बिहार अब चुनावी मोड में है नवरात्र त्यौहार के दौरान भी राज्य के अंदर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं. ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज छपरा पहुंची है. छपरा की समस्या और चुनौतियों को लेकर क्या है नेताओं और आम लोगों की राय, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. सारण जिला राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है जिले में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें सात पर महागठबंधन का कब्जा है तीन सीटें एनडीए के पक्ष में हैं. छपरा से कभी लालू प्रसाद यादव सांसद हुआ करते थे लेकिन अभी राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं. छपरा के 10 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी होंगी. इस बार जहां लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. छपरा में जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं. इसमें 7 सीटों पर महागठबंधन और 3 सीट बीजेपी के पास है. ईटीवी भारत की टीम अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर सियासी दलों और नेताओं की राय जान रही है. जिले के 10 विधानसभा सीट में मांझी, एकमा, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, अमनौर, परसा, सोनपुर, गरखा, छपरा शामिल है. मांझी में सीपीआई के सत्येंद्र यादव, एकमा में राजद के श्रीकांत यादव, बनियापुर में राजद के केदार सिंह, तरैया में बीजेपी के जनक सिंह, मढ़ौरा में राजद के जितेंद्र राय, अमनौर में बीजेपी के कृष्ण कुमार सिंह, परसा में राजद के छोटेलाल राय, सोनपुर में राजद के रमानुज प्रसाद राय, गरखा में राजद के सुरेंद्र राम और छपरा में बीजेपी से सीएन गुप्ता विधायक हैं.