बिहार चुनाव में आज जानें छपरा के विधानसभा क्षेत्रों का हाल, ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 3:01 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सारण : बिहार अब चुनावी मोड में है नवरात्र त्यौहार के दौरान भी राज्य के अंदर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं. ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज छपरा पहुंची है. छपरा की समस्या और चुनौतियों को लेकर क्या है नेताओं और आम लोगों की राय, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. सारण जिला राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है जिले में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें सात पर महागठबंधन का कब्जा है तीन सीटें एनडीए के पक्ष में हैं. छपरा से कभी लालू प्रसाद यादव सांसद हुआ करते थे लेकिन अभी राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं. छपरा के 10 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी होंगी. इस बार जहां लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. छपरा में जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं. इसमें 7 सीटों पर महागठबंधन और 3 सीट बीजेपी के पास है. ईटीवी भारत की टीम अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर सियासी दलों और नेताओं की राय जान रही है. जिले के 10 विधानसभा सीट में मांझी, एकमा, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, अमनौर, परसा, सोनपुर, गरखा, छपरा शामिल है. मांझी में सीपीआई के सत्येंद्र यादव, एकमा में राजद के श्रीकांत यादव, बनियापुर में राजद के केदार सिंह, तरैया में बीजेपी के जनक सिंह, मढ़ौरा में राजद के जितेंद्र राय, अमनौर में बीजेपी के कृष्ण कुमार सिंह, परसा में राजद के छोटेलाल राय, सोनपुर में राजद के रमानुज प्रसाद राय, गरखा में राजद के सुरेंद्र राम और छपरा में बीजेपी से सीएन गुप्ता विधायक हैं. 

Last Updated : September 29, 2025 at 3:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

इलेक्शन एक्सप्रेसCHAPRA PUBLIC OPINIONबिहार चुनाव 2025ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.