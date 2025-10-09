बक्सर के दिल में क्या है? जनता से लेकर नेताओं की जुबानी सुनिए, ETV Bharat की इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
Published : October 9, 2025 at 3:08 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 3:53 PM IST
बक्सर ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक की धरती रही है. बक्सर की धरती पर कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं एक और लड़ाई 2025 में लड़ा जा रहा है. तमाम राजनीतिक दल बक्सर की लड़ाई को जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वर्तमान में बक्सर जिले में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. बक्सर जिला राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बक्सर जिले में चार विधानसभा क्षेत्र हैं और वर्तमान में चारों विधानसभा सीट पर महागठबंधन का कब्जा है. एक समय में बक्सर जिला एनडीए का मजबूत किया हुआ करता था लेकिन 2015 के बाद परिस्थितियों में बदलाव हुआ महागठबंधन ने जिले में पांव जमा लिया. बक्सर जिले पर कब्जे के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से लड़ाई लड़ी जा रही है. इस बार भाजपा और जदयू महागठबंधन से दो दो हाथ के लिए तैयार है.