बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ईटीवी भारत की महाकवरेज जारी है. हमारी 'इलेक्शन एक्सप्रेस' अभी आरा पहुंची हुई है. रमना मैदान से हम जनता की नब्ज टटोलने में जुटे हैं. नेताओं से पांच साल का हिसाब मांगा रहे हैं. भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर जनता क्या कहती हैं यह जान रहे हैं. हमारे साथ जुड़े हैं सरोज यादव, पूर्व विधायक बड़हरा (RJD), राजेश्वर पासवान, जिला अध्यक्ष (LJPR), प्रिंस बजरंगी, ब्रह्मपुर विधानसभा प्रभारी (JDU), सोनम पटेल, जदयू महिला नेत्री, रामदिनेश यादव, भाजपा नेता, धर्मेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता (BJP), सलमा बेगम, अभियान समिति संयोजक (जनसुराज), अमित बंटी, जिला कमेटी सदस्य (माले), आलोक रंजन, प्रवक्ता (RJD), अमित द्विवेदी, जिला प्रवक्ता (कांग्रेस) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जागा कुशवाहा. इसके साथ ही हम लोगों की प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं.