बिहार चुनाव 2025: इसबार किसकी बनेगी सरकार, क्या कहते हैं Gen Z वोटर्स - GEN Z VOTERS OPINION
Published : October 7, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 5:07 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है. ऐसे में वोटर्स के बीच भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि इसबार किसे वोट करेंगे. बिहार में कुल मतदाता 7.43 करोड़ हैं, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ युवा मतदाता है. फर्स्ट टाइम वोटर 14.01 लाख के आसपास है. इनकी आयु 18 से 19 के बीच है. ऐसे मतदाताओं को जेन जी (GEN Z) के श्रेणी में रखा गया है. फर्स्ट टाइम किसे वोट करेंगे, किस सरकार को चुनेंगे, इन तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत की टीम बातचीत करेगी. राजधानी पटना के नया टोला से ईटीवी भारत की टीम युवाओं से सरकार बनाने के लिए राय जान रही है. नया टोला एक ऐसी जगह है, जहां काफी संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राएं रहते हैं. जेन जी श्रेणी के युवा तकनीकी रूप से एडवांस्ड हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक रूप से कितनी जागरूक हैं आइये इसके बारे में जानते हैं.