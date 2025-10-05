बिहार चुनाव 2025: चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 2:09 PM IST

बिहार चुनाव 2025 को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है. शनिवार को पटना में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. इसके बाद अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की. रविवार को चुनाव आयोग प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है. इस प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी चुनाव तैयारी की समीक्षा की जानकारी दे रहे हैं. शनिवार को बैठक में आयोग ने कहा कि राजनैतिक दल जनतंत्र की आधारशिला हैं. सभी दलों को पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के हर पड़ाव पर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए.  राजनीतक पार्टियां ने छठ पूजा के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा करने की अपील की है.  

ELECTION COMMISSIONBIHAR ELECTIONबिहार चुनाव 2025चुनाव आयोगBIHAR ELECTION 2025

