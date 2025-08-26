ओडिशा: छात्रों ने चॉकलेट से बनाई पीएम मोदी की मूर्ति, जन्मदिन पर देना चाहते हैं तोहफा - PM MODI BIRTHDAY ON 17 SEPT 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 26, 2025 at 10:02 AM IST

1 Min Read

भुवनेश्वर स्थित एक बेकरी स्कूल के डिप्लोमा छात्रों ने 100 फीसदी चॉकलेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनाई है. यह मूर्ति केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और पहलों पर भी प्रकाश डालती है. 70 किलो वजनी इस मूर्ति को बनाने में 7 दिन लगे हैं. छात्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि चॉकलेट को ढालना मुश्किल होता है और उसका तापमान बनाए रखना भी आसान नहीं होता. यह मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी को अगले महीने उनके जन्मदिन पर तोहफे के लिए तैयार की गई है. छात्रों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से यह मूर्ति भेंट करना चाहेंगे, लेकिन यदि ऐसा न हो पाया तो वे इसे देखकर क्या कहते हैं, ये जानने की उनकी बड़ी ख्वाहिश है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

पीएम मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिनचॉकलेट से पीएम मोदी की प्रतिमाSTATUE OF PM MODI MADE OF CHOCOLATEPM MODI BIRTHDAYPM MODI BIRTHDAY ON 17 SEPT 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Ganesh Chaturthi: In this Kota temple,

कोटा में श्री मनोकामना सिद्ध गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जारी, यहां रजिस्टर में दर्ज होती हैं श्रद्धालुओं की मनोकामना

August 25, 2025 at 2:53 PM IST
SURYA SPITI MARATHON

हिमाचल प्रदेश में सेना ने सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 की मेजबानी की, देखें वीडियो

August 25, 2025 at 2:46 PM IST
Kolkata Kumartuli abuzz with activity as demand for Durga puja idol ornaments rises

कोलकाता के कुमारतुली में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू, मूर्तियों के श्रृंगार के लिए आभूषणों की मांग बढ़ी

August 24, 2025 at 6:05 PM IST
solar powered uniform for soldiers

वडोदरा की छात्रा ने सैनिकों के लिए तैयार की सौर ऊर्जा से चलने वाली वर्दी, जानें-क्या होगा फायदा?

August 23, 2025 at 2:07 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.