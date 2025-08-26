ओडिशा: छात्रों ने चॉकलेट से बनाई पीएम मोदी की मूर्ति, जन्मदिन पर देना चाहते हैं तोहफा - PM MODI BIRTHDAY ON 17 SEPT 2025
By PTI
Published : August 26, 2025 at 10:02 AM IST
भुवनेश्वर स्थित एक बेकरी स्कूल के डिप्लोमा छात्रों ने 100 फीसदी चॉकलेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनाई है. यह मूर्ति केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और पहलों पर भी प्रकाश डालती है. 70 किलो वजनी इस मूर्ति को बनाने में 7 दिन लगे हैं. छात्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि चॉकलेट को ढालना मुश्किल होता है और उसका तापमान बनाए रखना भी आसान नहीं होता. यह मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी को अगले महीने उनके जन्मदिन पर तोहफे के लिए तैयार की गई है. छात्रों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से यह मूर्ति भेंट करना चाहेंगे, लेकिन यदि ऐसा न हो पाया तो वे इसे देखकर क्या कहते हैं, ये जानने की उनकी बड़ी ख्वाहिश है.