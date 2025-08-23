लखनऊ में भोजपुरी महोत्सव; कलाकारों ने बिखेरा सुरों का जादू, डिप्टी सीएम बोले- भोजपुरी भाषा ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई - BHOJPURI MOHOTSAV IN LUCKNOW

 लखनऊ : लोकनिर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में शनिवार को भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया. अखिल भारतीय भोजपुरी समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि भोजपुरी संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लोकगायिका कल्पना पटवारी, बलिया के गोपाल राय, अवधेश, संजय यादव, सुरेश कुशवाह, रविशंकर देहाती, अंगद राम ओझा सहित 100 से अधिक लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दी. साथ ही 10 से अधिक सुप्रसिद्ध भोजपुरी कवि अपनी हास्य-व्यंग्य रचनाओं का पाठ किया गया. 

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भोजपुरी एक भाषा ही नहीं, बल्कि एक संस्कृति है, जो हमसे जुड़ी हुई है. भोजपुरी भाषा ने बिहार से पूर्वांचल होते हुए देश में ही नहीं विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. प्रभु नाथ राय ने कहा कि बीते 40 साल से भोजपुरी भाषा, संस्कृति और लोककला के संरक्षण एवं संवर्धन का निरंतर कार्य किया जा रहा है. भोजपुरी समाज की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और संरक्षित करना भोजपुरी महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है. 

