जम्मू कश्मीर में भद्रवाह घाटी के पूर्वी हिस्से में एक पहाड़ी पर प्राचीन शीतला माता मंदिर है. नवरात्रि पर यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं. मंदिर में सोमवार को सप्तमी का त्योहार उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया. हर साल नवरात्रि में मंदिर में चहल-पहल बढ़ जाती है. लोगों का मानना है कि इस दौरान यहां पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. वे देवी का आशीर्वाद लेने के लिए दूर-दूर से मंदिर आते हैं. नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं. मंदिर जाने के लिए 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. कई भक्तों का कहना है कि पहाड़ी पर इतनी लंबी चढ़ाई ईश्वरीय कृपा से ही संभव है. भक्त धार्मिक नारे लगाते और नृत्य करते हुए उत्सव के माहौल में डूबे दिखते हैं. 22 सितंबर को शुरू हुई नवरात्रि दो अक्टूबर को विजयादशमी के साथ खत्म होगी. ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है.