हर दिन 900 पहिये बनाती है बेंगलुरू की रेल व्हील फैक्ट्री, भारतीय रेलवे की जीवनरेखा - BENGALURU RAIL WHEEL FACTORY
Published : August 12, 2025 at 5:11 PM IST
बेंगलुरू की रेल व्हील फैक्ट्री दुनिया का एकमात्र एकीकृत संयंत्र है जहां ट्रेन के पहिये, एक्सल और व्हील सेट एक साथ बनाए जाते हैं. यह फैक्ट्री रेल के पुराने पहियों और कबाड़ को पिघला कर नए पहिये बनाती है. हर दिन लगभग 900 पहिये तैयार होते हैं, जिनमें से 700-750 गुणवत्ता जांच में पास होते हैं. यहां हर दो मिनट में एक पहिया और हर चार मिनट में एक व्हील सेट तैयार होता है. फैक्ट्री में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है और हर व्हील सेट सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. 2024-25 में फैक्ट्री ने 2 लाख से अधिक पहिये बनाए, जो भारतीय रेलवे की जीवनरेखा हैं.