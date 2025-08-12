बेंगलुरू की रेल व्हील फैक्ट्री दुनिया का एकमात्र एकीकृत संयंत्र है जहां ट्रेन के पहिये, एक्सल और व्हील सेट एक साथ बनाए जाते हैं. यह फैक्ट्री रेल के पुराने पहियों और कबाड़ को पिघला कर नए पहिये बनाती है. हर दिन लगभग 900 पहिये तैयार होते हैं, जिनमें से 700-750 गुणवत्ता जांच में पास होते हैं. यहां हर दो मिनट में एक पहिया और हर चार मिनट में एक व्हील सेट तैयार होता है. फैक्ट्री में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है और हर व्हील सेट सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. 2024-25 में फैक्ट्री ने 2 लाख से अधिक पहिये बनाए, जो भारतीय रेलवे की जीवनरेखा हैं.