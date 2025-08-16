अटारी-वाघा सीमा पर BSF का बीटिंग रिट्रीट, जोश से भर उठे दर्शक - 79TH INDEPENDENCE DAY

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 3:06 PM IST

1 Min Read

पंजाब के अमृतसर में अटारी-वाघा सीमा पर 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखकर लोग जोश और उत्साह से भर उठे. इस मौके पर बीएसएफ ने सटीक अभ्यास के साथ लुभावने करतब और देशभक्ति से ओतप्रोत सैनिक थीम वाले प्रदर्शन किए.  बीएसएफ ने प्रतिष्ठित बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया. इस दौरान भव्य प्रदर्शन पेश किया गया, जिसे देखने के लिए लोग स्टैंड पर उमड़ पड़े. लोक कलाकारों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हुए पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए. देशभक्ति के गीतों के बीच तिरंगा लहराती भीड़ ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया. इस दौरान बीएसएफ की श्वान इकाई ने भी अपने करतब दिखाए.

