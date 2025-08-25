'मम्मा' भालू ने बच्चों के साथ की पार्टी...पूरे दुकान को किया तहस-नहस - BEARS IN SHOP

August 25, 2025

सिरोही : जिले के माउंट आबू हिल स्टेशन इन दिनों भालुओं के आतंक से जूझ रहा है. सोमवार को सुबह करीब 5 बजे एक मादा भालू अपने दो शावकों के साथ शहर की गलियों में घूमती दिखाई दी. तीनों भालू अचानक एक दुकान में घुस गए और करीब दस मिनट तक जमकर उत्पात मचाया. उन्होंने दुकानों में रखी खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाया. पूरे दुकान को तहस-नहस कर दिया. इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि भालू दुकान में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं. घटना सोमवार अल सुबह 4:45 बजे के आसपास की है. स्थानीय लोगों के अनुसार, भालुओं ने कोल्ड्रिंक की बोतलें तोड़ दीं, दही और शक्कर को भी बर्बाद कर दिया.

