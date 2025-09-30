बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है. गया का बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र, जो करीब ढाई दशकों तक नक्सलियों के खौफ से साये में रहा, यहां हर चुनाव से पहले नक्सली चुनाव बहिष्कार का फरमान जारी करते थे. नक्सलियों के डर से लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे. जो लोग नक्सलियों के फरमान को नहीं मानने थे. उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता था. पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के ऑपरेशन और प्रशासन की मुस्तैदी से यहां की तस्वीर बदली हैं.अब लोग चुनाव में वोट देने के लिए तैयार है.बाराचट्टी विधानसभा के चुनावी समीकरण की बात करें तो, ये सुरक्षित सीट है, अब तक 18 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें चार बार कांग्रेस और चार बार RJD की जीत हुई है, दो बार यहां JDU ने भी जीत हासिल की, वर्तमान में ये सीट हम के खाते में हैं.नक्सलियों के सफाये के बाद इस इलाके में विकास की रौशनी पहुंचने लगी है. फिलहाल बाराचट्टी इस बार के चुनाव में अपने मताधिकार के लिए तैयार है.