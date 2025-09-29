असम: तेजपुर में मुखर्जी परिवार पालकी पर लाता है देवी दुर्गा की प्रतिमा, 163 साल पुरानी परंपरा - 163 YR OLD DURGA PUJA IN TEZPUR
By PTI
Published : September 29, 2025 at 9:22 AM IST
ढोल की लयबद्ध थाप और शंख की गूंज से वातावरण भक्तिमय है. भक्त पालकी पर सवार देवी दुर्गा का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं. ये है असम में सोनितपुर जिले के तेजपुर में मुखर्जी परिवार की दुर्गा पूजा. ये परंपरा 163 साल पहले शुरू हुई थी. तब से ये परिवार कंधे पर पालकी पर देवी दुर्गा को लाता है. इस दौरान माहौल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से लबालब रहता है. 1863 में शुरू हुई पवित्र परंपरा को मुखर्जी परिवार पांच पीढ़ियों से निभा रहा है. आज भी पारंपरिक अनुष्ठानों से देवी दुर्गा की पूजा की जाती है. समारोह की शुरुआत 'बेल बरन' अनुष्ठान के साथ हुई। ये पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापना की औपचारिक शुरुआत थी. तेजपुर में इस साल दुर्गा पूजा के दौरान माहौल गमगीन है. मशहूर गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन ने समारोहों का रंग फीका कर दिया है. मुखर्जी परिवार ने अनुष्ठान के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ में श्रद्धालुओं के साथ पारंपरिक अनुष्ठान किया.