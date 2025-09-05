21 गवरी टीमों के कलाकारों ने किया अपनी कला का प्रदर्शन, विधायक ने भी किया नृत्य - GAVARI FESTIVAL 2025

उदयपुर: लेकसिटी में उदयपुर-बलीचा मार्ग पर शुक्रवार को लोकप्रिय गवरी महाकुंभ का आयोजन किया गया. गवरी के इस महाकुंभ में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी मंजीरा बजाते हुए जमकर नृत्य किया. इस लोकनाट्य और नृत्य में 21 गवरी की टीमों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. ग्रामीण विधायक ने कहा कि वे कई सालों से गवरी करवा रहे हैं. उन्होंने इस गवरी को सरकार से राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करवाने की मांग भी की है. गौरतलब है कि मेवाड़ में हर साल रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ही लोकप्रिय गवरी शुरू हो जाती है. शहर और गांवों में गवरी खेली जाती है. जिसमें आदिवासी समाज के लोग 40 दिन तक गवरी का मंचन करते हैं. माता गौरज्या और शिव की अराधना के रूप में इसका आयोजन किया जाता है. गवरी में 100 से अधिक कलाकार पुरुष होते हैं, जिनमें कई महिलाओं का किरदार निभाते हैं. मान्यता है कि नृत्य करने से गौरज्या माता लड़ाई-झगड़े और दु:ख से छुटकारा दिलाती है.

GAVARI FESTIVAL IN UDAIPURMLA PHOOL SINGH MEENA DANCEगवरी महाकुंभ 2025GAVARI DANCE HISTORYGAVARI FESTIVAL 2025

