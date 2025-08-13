स्वतंत्रता दिवस 2025: इंडिया गेट पर देशभक्ति गीतों की धुन पेश करेगा आर्मी सिम्फनी बैंड - INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 13, 2025 at 2:00 PM IST
नई दिल्लीः भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम', रगों में हिम्मत भर देने वाला देशभक्ति गीत 'ताकत वतन की हमसे हैं'... ये धुनें आजकल आर्मी कैंट एरिया में सुनाई दे रही हैं. क्योंकि वक्त है आजादी के जश्न की तैयारी का. सेना का सिम्फनी बैंड 15 अगस्त को ऐसे ही देशभक्ति से लबरेज गीतों की धुनों के जरिए इंडिया गेट पर प्रस्तुति देगा, जिसका रिहर्सल दिल्ली छावनी स्थित राजपूताना राइफल्स सेंटर में चल रहा है.
कई तरह के वाद्ययंत्रों के साथ बैंड के सभी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हर भारतीय इन धुनों के जरिए राष्ट्रीय गौरव का भाव अपने अंदर जगा सके. बता दें कि आर्मी सिम्फनी बैंड, भारतीय सेना की संगीत शाखा है, जो अपनी बेहतरीन देशभक्ति से लबरेज प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है. इंडिया गेट पर आयोजित होने वाले समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, जो संगीत के जरिए एकता और देशभक्ति की भावना के साथ इस दिन का जश्न मनाएंगे.