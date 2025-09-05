उलटी गिनती, जयजयकार और जोश. पुणे में गुरुवार को ऐप्पल के पहले रिटेल स्टोर के उद्घाटन के वक्त यही नजारा था. कोरेगांव पार्क के कोपा मॉल में भारत में ऐप्पल का चौथा रिटेल आउटलेट खुला. यहां तकनीकी दिग्गज, खरीदारों को उत्पादों की पूरी श्रृंखला, विशेषज्ञ सहायता और विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराएगा. ऐप्पल प्रेमियों को लंबे समय से आईफोन17 का इंतजार है. इससे ठीक पहले रिटेल स्टोल खुलने से लोगों में उत्साह है. ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने अपने संदेश में इस साल भारत में नए स्टोर खोलने की योजनाओं के बारे में बताया था. ऐप्पल ने मंगलवार को बेंगलुरू में तीसरा स्टोर खोला. कंपनी ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर दो नए स्टोर खुलना देश में महत्वपूर्ण विस्तार योजना का नतीजा है. पुणे के ऐप्पल प्रेमी इससे पूरी तरह सहमत हैं. जून में खत्म हुई तिमाही में ऐप्पल ने भारत समेत दो दर्जन से ज्यादा बाजारों में रिकॉर्ड कमाई की. ये उम्मीदों से कहीं ज्यादा था. हालांकि अमेरिका में टैरिफ की बदलती दर को देखते हुए, सीईओ टिम कुक ने सितंबर तिमाही में टैरिफ की लागत करीब 1.1 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया था. इस आंकड़े को बाद में बदला जा सकता है.