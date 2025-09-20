शिमला: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से जनता बेहाल है. पूरा प्रदेश अस्त-व्यस्त है. लेकिन सत्ता दल और विपक्षी नेताओं के बीच सियासत जोरों पर है. मानों जैसे खुद को पीड़ितों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की होड़ लगी हो. कोई केंद्र से मिली मदद को जनता तक नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रहा है तो, कोई आपदा में केंद्र की ओर से दी गई सहायता को नाकाफी बता रहा है.

इन दिनों बीजेपी सांसद कंगना रनौत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं. जहां एक ओर वो प्रभावितों से मिल रही हैं तो दूसरी ओर आपदा के समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री पर गायब रहने का आरोप लगा रही हैं. कंगना रनौत ने कहा, "कंगना रनौत ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. लेकिन सीएम तो छोड़िए, खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? आपदा के समय विदेश घूमने जाना क्या सही है. उन्हें प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है. कोई विदेश जा रहा है तो कोई हनीमून पर जा रहा है".

ऐसे में कंगना रनौत के इन आरोपों पर अब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पलटवार किया है. विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा."ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें हमारी यही प्रार्थना हैं" इसके अलावा कंगना के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी जमकर निशाना साधा है.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "कंगना का कहना है कि सीएम विदेश घूमने गए हैं. जबकि मुख्यमंत्री निजी कार्य से अपनी बेटी का दाखिला करवाने गए हैं. यह उनका निजी दौरा हैं. सीएम आपदा का काम निपटाकर और सारी सड़के खोलकर गए हैं. मुख्यमंत्री को लेकर उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए".

वहीं, कंगना ने आपदा के समय विक्रमादित्य सिंह के शादी करने और गायब रहने को सवाल खड़े किए हैं. जिस पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "शादी का मुहूर्त पूरे देश में नवरात्रों में ही है. उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. जितनी इंसान की सोच होती है, वह उतनी बात कर सकता है. उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए. आपका भी परिवार है और आपकी परिवार में भी शादी होती है और यह संस्कार दर्शाते हैं कि आप कितनी शिक्षित हैं"