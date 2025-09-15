जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों के फंसे होने से नाराज फल व्यापारियों का बंद, देखें वीडियो - ANANTNAG FRUIT TRADERS

Choose ETV Bharat

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में जबलीपोरा फल मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है. मंडी में माल डिब्बों में पैक रखा हुआ है, लेकिन फल व्यापारियों ने उसे लोड करने से मना कर दिया है. कश्मीर के फल व्यापारी सरकार से नाराज हैं. उन्होंने सरकार के खिलाफ सोमवार को बंद का आह्वान किया. दरअसल, 26 और 27 अगस्त को भारी बारिश से अचानक हुए भुस्खलन के बाद से व्यापारी ट्रकों के साथ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं. वो सरकार से हाइवे के क्षतिग्रस्त हिस्सों की जल्द मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि तीन हफ्ते पहले तक उन्हें माल सप्लाई करने में पांच घंटे का समय लगता था लेकिन टूटी हुई सड़कों और खराब प्रबंधन की वजह से उन्हें अब 12 घंटे लग रहे हैं. 10 सितंबर को भारी भूस्खलन के कारण आठ-नौ दिनों तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को हल्के वाहनों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया था. हालांकि, फलों से लदे हुए ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं. व्यापारियों का कहना है कि इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है. अगर राजमार्ग जल्द ही पूरी तरह से चालू नहीं किया गया तो उन्हें आगे और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

