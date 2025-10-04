बस्तर के लालबाग से अमित शाह LIVE: स्वदेशी मेले का किया लोकार्पण - UNION HOME MINISTER VISIT BASTAR
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 2:03 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 2:44 PM IST
बस्तर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर में स्वदेशी मेले का लोकार्पण किया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए बस्तर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. अपने पिछले दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री ने बस्तर की जनता से वादा किया था कि वो जल्द ही बस्तर दौरे पर आएंगे. बस्तर सांसद महेश कश्यप ने भी दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर दशहरा में शामिल होने की गुजारिश की थी. बस्तर सांसद को अमित शाह ने भरोसा दिया थी कि वो बस्तर दशहरा में शामिल होने जरुर आएंगे.