तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पलवक्कम बीच पर रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया. ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने स्वयंसेवकों की मदद से मूर्ति विसर्जन की खास व्यवस्था की गई थी. श्रद्धालुओं ने पुलिस बंदोबस्त की तारीफ की. समुद्र तट पर बिना किसी परेशानी के विसर्जन सम्पन्न हुए. पट्टिनापक्कम समुद्र तट पर भी भारी भीड़ थी. यहां भी मूर्तियों को सावधानी से समुद्र में विसर्जित किया जा रहा था. कुछ श्रद्धालुओं को क्रेनों की संख्या कम होने की शिकायत की. उन्होंने कहा कि इससे विसर्जन धीमी गति और मुश्किल से हो रहे हैं. छह सितंबर को भी ऐसी ही व्यवस्था की योजना है. उस दिन अंतिम विसर्जन समारोह होगा. उसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. पुलिस ने बताया कि उस दिन सुचारू और शांतिपूर्ण विसर्जन के लिए होमगार्ड सहित करीब 16 हजार कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा.