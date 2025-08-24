दिल्ली: ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस LIVE, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उदघाटन - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 11:26 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 11:37 AM IST

राजधानी दिल्ली में आज से आयोजित होने वाले दो दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने करेंगे उदघाटन. सौहार्दपूर्ण संवाद और संसदीय परंपराओं से सराबोर इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने सभी अतिथिगणों का बेहद आत्मीयता से स्वागत किया. यह कॉन्फ्रेंस 24 व 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आयोजित हो रही है. यह सम्मेलन भारत के पहले निर्वाचित स्पीकर विट्ठलभाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित हो रहा है. दिल्ली को इस शताब्दी वर्ष में मेजबान बनने का सौभाग्य मिला है, यह हमारे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है.
