दिल्ली: ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उदघाटन
राजधानी दिल्ली में आज से आयोजित होने वाले दो दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने करेंगे उदघाटन. सौहार्दपूर्ण संवाद और संसदीय परंपराओं से सराबोर इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने सभी अतिथिगणों का बेहद आत्मीयता से स्वागत किया. यह कॉन्फ्रेंस 24 व 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आयोजित हो रही है. यह सम्मेलन भारत के पहले निर्वाचित स्पीकर विट्ठलभाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित हो रहा है. दिल्ली को इस शताब्दी वर्ष में मेजबान बनने का सौभाग्य मिला है, यह हमारे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है.
