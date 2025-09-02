पूर्वी अफगानिस्तान में रेक्टर स्केल पर छह तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया है. भूकंप में 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ढाई हजार से ज्यादा घायल हुए हैं. देर रात आए भूकंप से कुनार, नांगरहार और लघमन के गांव तहस-नहस हो गए हैं. मलबे में कई परिवार दब गए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा दल प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं और अस्थायी केंद्रों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं. अधिकारियों को मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। दूरदराज के कई जिलों से संपर्क नहीं है. बीमारी की आशंका के चलते, मंत्रालय ने तत्काल अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की है. भारत ने राहत सामग्री भेजना शुरू कर दिया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 1,000 टेंट काबुल पहुंच चुके हैं और खाने का 15 टन सामान कुनार पहुंच रहा है. इसके बाद और राहत सामग्री भेजी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रासदी पर दुख जताया है. उन्होंने अफगानिस्तान को भारत की ओर से हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया है.