उत्तराखंड का नया एडवेंचर डेस्टिनेशन, भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग की शुरुआत, दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची रूफ जंपिंग का लीजिए आनंद - HIGHEST BUNGEE JUMPING IN INDIA
Published : October 5, 2025 at 4:46 PM IST
उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में हिमालयन बंजी की शुरुआत की गई है.. जहां आप दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची रूफ जंप के रोमांच का भी अनुभव कर सकते हैं. इन एक्टिविटीज ने जिम कॉर्बेट नगरी रामनगर के आकर्षण को बढ़ा दिया है. सैलानी पहले यहां नेचर सफारी का आनंद लेने के लिए आते थे.. लेकिन हिमालयन बंजी उनके लिए नया डेस्टिनेशन बन सकता है. पर्यटकों को गाइड और ट्रेन करने की जिम्मेदारी लंदन के मशहूर बंजी मास्टर ओली हिडन को दी गई है. हिमालयन बंजी से स्थानीय कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यहां की एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद उठाने के लिए आपको ढाई हजार से लेकर 9 हजार तक का चार्ज देना होगा। इस नए एडवेंचर सेटअप से रामनगर की पहचान और मजबूत होगी.